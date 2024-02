Dal Nord Ovest - Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guard rail

Ha perso il controllo dell'auto, finendo la corsa contro il guard rail. Incidente, nella notte tra venerdì e sabato, in via Trino: è avvenuto poco dopo le 3,30 e ha coinvolto un solo mezzo.

Per i soccorso sono intervenuti una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Vercelli, che si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo mentre l'occupante, uscito autonomamente dal mezzo, è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Presenti anche i Carabinieri di Vercelli per i rilievi sulla dinamica gli accertamenti di rito.