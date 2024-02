Grosse buche in strada dopo le forti piogge, sulla Tangenziale 400/a due auto danneggiate (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Due auto sono rimaste danneggiate sulla strada Provinciale 400/a. La causa sarebbe da attribuire ad alcune grosse buche, che si sono formate sull'asfalto, dopo le intense piogge di questi giorni.

I due sinistri sono avvenuti nella mattinata di oggi, 11 febbraio, in prossimità del ponte sul rio Bolume. Sul posto la Polizia Stradale per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità. Al momento, l'area interessata è stata transennata.

Anche a Biella ne sono state segnalate altre, in particolar modo in via Carso e in via Ivrea. Si consiglia la massima attenzione e cautela alla guida.