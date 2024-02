Valle Mosso, Casa di Riposo in festa per il Carnevale: ci sono anche le maschere Fiorita e Fiorito

Giovedì scorso, presso la Casa di Riposo Emilio Reda di Valle Mosso, si è tenuta una partecipata Festa di Carnevale. “Il pomeriggio - affermano gli animatori della struttura - è stato allietato dalla musica di Enrico e Massimo che, con la fisarmonica e la chitarra, hanno portato allegria e un clima gioioso. Alcuni ospiti, supportati dal personale, si sono dilettati in canti e danze popolari”.

All’iniziativa hanno partecipato anche Fiorita e Fiorito, le due maschere storiche di Valle Mosso che, insieme al gruppo del “Borgo dei Fiori”, hanno donato caramelle e dolcetti per tutti i nonni. A concludere il momento di festa, la tradizionale merenda con le bugie di Carnevale.

“Vorremmo ringraziare - conclude la direzione - tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo evento ricreativo: i due musicisti che già in altre occasioni hanno risposto al nostro invito con disponibilità e spirito di servizio così come Fiorita e Fiorito e tutto il loro staff per averci fatto visita. È bello veder collaborare diverse realtà del territorio. Gli ospiti hanno bisogno di vivere questi momenti, per restare attivi e poter condividere ricordi ed emozioni della giovinezza. Siamo già al lavoro per programmare altri eventi in vista delle prossime ricorrenze, mettendo sempre al centro l’esigenza di buone relazioni dei nostri nonni”.