Bosso, sindaco di Pettinengo: "Il Museo degli Acquasantini ha bisogno anche del vostro contributo"

Inaugurato nel 2017 in Museo degli Acquasantini necessita di una serie di interventi importanti di restauro. Un primo verrà coperto da Pro Loco Vaglio Pettinengo, Pro Loco Pettinengo, Associazione Pacefuturo, Piccola Fata, Comune di Pettinengo, e sarà fatto sotto il controllo del Doc.Bi., gestore del Museo. In questo caso il costo dell'intervento è di circa 2.500 euro.

Il fatto è che saranno necessari anche altri interventi, ed è a questo proposito che il sindaco Gian Franco Bosso fa appello ai suoi cittadini.

"Per continuare questo processo e altri interventi a salvaguardia di questo bene prezioso di tutti noi - spiega il sindaco -, servono altre risorse, ed è per questo che come Sindaco chiedo a miei Concittadini di dare un loro supporto in relazione alle proprie disponibilità. Nel caso siate disponibili si può versare a Doc.Bi codice IBAN IT10S0608505810000012790250 con la motivazione "Museo Musa" ponendoci il termine fine marzo 2024. Grazie in anticipo a chi ritiene di aderire".