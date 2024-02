Biella, primo coordinamento provinciale di Forza Italia dell'era Serafia

Nella mattina di oggi sabato 10 febbraio si è svolto il primo Coordinamento provinciale di Forza Italia, guidato dal Coordinatore Alessio Serafia, eletto nell’ambito del Congresso del 2 febbraio

Il neo eletto si è presentato alla platea con forte determinazione con l'obiettivo di guidare la segreteria in un momento importante in vista delle tornate elettorali.

Il Coordinamento provinciale ha visto la partecipazione dei parlamentari biellesi, On. Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, On. Roberto Pella, oltre che la massima partecipazione dei membri del Direttivo.

La riunione è stata occasione di proficuo confronto sulle prossime sfide elettorali, ormai alle porte, in particolar modo per quanto concerne sia le elezioni amministrative, posto che la maggior parte delle Amministrazioni Locali sono in fase di rinnovo, sia quelle regionali per l’auspicata riconferma del Presidente Cirio e non ultime le elezioni europee. Tutti gli appuntamenti già previsti per il prosieguo vedranno il coinvolgimento degli Amministratori uscenti e di tu3 i nostri simpatizzanti.

Il Coordinatore provinciale Alessio Serafia ha rimarcato la necessità di liste unitarie e coese di centro destra in ogni Comune, valorizzando le persone che hanno dimostrato e dimostreranno serietà, onestà e condivisione di valori comuni.

Inoltre, il neo Coordinatore, al fine di ottimizzare gli impegni assunti, ha proposto la costituzione di gruppi suddivisi nelle seguenti zone: basso biellese, Città di Biella, Valle di Mosso, Valle Cervo e Valle Elvo.

Infine si è trattato l’argomento, parimenti importante, del Congresso nazionale previsto per il prossimo 23 e 24 febbraio, nell’ambito del quale parteciperanno circa mille delegati per la riconferma del Segretario Nazionale di Forza Italia, On. Antonio Tajani.

All’ordine del giorno la nomina dei Responsabili dei Settori, dei Vice Coordinatori e dei Responsabili dei Dipartimenti di cui in appresso.

VICE COORDINATORI

Vice Coordinatore Vicario: Alberto Fenoglio

Vice Coordinatore: Lorenzo Leardi

RESPONSABILI SETTORI

Settore Organizzazione: Massimo Guabello

Settore Enti Locali: Mosè Brizi

Settore Dipartimenti: Antonella Mosca

Settore Comunicazione: Paolo Mander

Settore Formazione: Alberto Fenoglio

Settore Adesioni: Lorenzo Leardi

Settore Amministrazione e Tesoreria: Fabrizio Lovati

RESPONSABILI DIPARTIMENTI

Dipartimento Affari Costiuzionali e Giustizia: Francesca Giordano

Dipartimento Istruzione: Elisa Pollero

Dipartimento Economia: Elda Chiocchetti

Dipartimento Innovazione: Riccardo Maiolatesi

Dipartimento Bilancio / Finanze: Walter Pozzo

Dipartimento Sanità: Barbara Beltramo

Dipartimento Disabilità, Sociale: Mauro Vinetti

Dipartimento Turismo: Michela Vannucci

Dipartimento Agricoltura, Pesca, Acquacoltura, Politiche Venatorie: Paolo Seitone Dipartimento Ambiente e Territorio: Elvio Biollino

Dipartimento Famiglia: Marta Florio

Dipartimento Attività Produttive e Tutela delle Imprese: Camilla Nodari Dipartimento Lavori Pubblici: Ilaria Stefani

Dipartimento Trasporti, Infrastrutture: Guido Oleari