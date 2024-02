Vigliano: cade dalla parete di arrampicata, uomo soccorso in codice rosso

Un uomo di circa 70 anni mentre faceva arrampicata in palestra è caduto, ed è stato trasportato in ospedale dal 118 giusto sul posto in codice rosso.

Il fatto è accaduto a Vigliano, nella mattinata di oggi sabato 10 febbraio.

Le notizie al momento sono ancora frammentarie, seguiranno aggiornamenti.