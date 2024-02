A Candelo, ladri scatenati: due tentati furti in poche ore

I Carabinieri nella giornata di ieri venerdì 9 febbraio sono intervenuti due volte a Candelo nel giro di poche ore, perchè chiamati per due tentativi di furto.

Un primo si è verificato intorno alle 19,30. Il proprietario di un alloggio al Villaggio Primavera si è allontanato dalla sua abitazione tra le 17 e le 19, e al suo ritorno ha trovato la camera da letto a soqquadro. Ignoti sarebbero entrati dalla porta-finestra che si trova in cucina. Da un primo sopralluogo sembra che non sia stato rubato nulla. Non è da escludere che i ladri siano stati messi in fuga dall'allarme.

Un secondo tentativo è invece stato segnalato intorno alle 20.30 in via della Resistenza. E anche in questo caso i malviventi sono entrati attraverso una porta-finestra.