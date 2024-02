Unione e Tradizione: i gruppi Alpini di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao presentano l’Assemblea annuale

Si terrà a Bioglio l’Assemblea annuale dei gruppi Alpini di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao, che si svolgerà domenica 18 febbraio; all’incontro sono invitati i Soci Alpini, Amici ed Aggregati iscritti al Gruppo.

La manifestazione si svolgerà a Bioglio presso l’area festeggiamenti, in prima convoca alle ore 14.00 ed in seconda convoca alle ore 15.00, valida con qualunque numero di presenti per discutere il seguente ordine del giorno:

- Saluto alla Bandiera.

- Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

- Lettura del verbale dell'anno 2023.

- Relazione morale del Capo Gruppo anno 2023.

- Relazione finanziaria anno 2023 da parte del Tesoriere.

- Determinazione della quota sociale 2024 (tesseramento). 7) 94^ Adunata Nazionale di Vicenza (10-11 e 12 maggio 2024).

- Elezioni del Consiglio e del Capo Gruppo per il triennio 2024/2026

- Nomina di 3 delegati Assemblea Sezionale di Biella. 10) Manifestazioni da programmare per l'anno 2024.

- Varie ed eventuali.

Per ulteriori informazioni: Renzo 349.258.1483 - Edis 339.8543.651.

Di seguito il programma:

Ore 11.00 - Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di BIOGLIO, in memoria degli Alpini ed Amici "andati avanti";

Ore 12.30 - Pranzo sociale (bolliti misti) presso la Sede del Gruppo (Area festeggiamenti di Bioglio);

Ore 14.00 - Assemblea prima convoca;

Ore 15.00 - Assemblea seconda convoca - rinnovo tesseramenti - elezioni del Capo Gruppo e del Consiglio.