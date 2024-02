Pray, la Pro Loco rinnova il direttivo: convocata l’assemblea dei soci.

Martedì 27 febbraio alle ore 21.00, presso la sede di Pray in via Roma 1/F, è convocata l’assemblea dei soci della Pro Loco Pray che dovrà eleggere il nuovo Direttivo e rinnovare le cariche istituzionali. Tutti i soci sono invitati a partecipare. Il Direttivo uscente estende l’invito ai tutti i cittadini di Pray per una serata di incontro ed ascolto in merito a nuove adesioni ed iniziative, con l’intento di garantire continuità e rinnovo delle attività del gruppo.