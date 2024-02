Obiettivo Sabato a Villa Salino: il Museo del Mondo rurale

In una grigia giornata di pioggia, non molto adatta agli scopi dei fotografi, Obiettivo Sabato si è immerso in un viaggio nel passato, esplorando Villa Salino. Nonostante la scarsa luminosità dovuta alle condizioni meteorologiche avverse, la visita guidata ha svelato i tesori nascosti di questa dimora storica, che è stata trasformata in un autentico Museo del Mondo Rurale.

Le eleganti stanze della villa hanno catturato l'attenzione degli ospiti, rivelando il raffinato gusto dell'epoca.

Oggi, grazie ad un importante lavoro di restauro e alla collaborazione di enti e di volontari, molte sale sono state riaperte e la tenuta si è trasformata in un Museo del mondo rurale dove è possibile ammirare le ambientazioni del passato, le attrezzature utilizzate nella vita di tutti i giorni e i locali di svago e studio dei proprietari. Un’esposizione che regala ai visitatori un viaggio nel passato, immersi nella tradizione e i costumi dell’epoca.

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/la-pianura/nggallery/la-pianura-1/villa-salino-cavaglia

Lo scatto

La foto rappresenta il cortile interno della villa dove si possono vedere i locali adibiti a museo rurale.

I parametri

Utilizzo di obiettivo con zoom a 24 mm per inquadrare buona parte del cortile, per la pioggia la luce era scarsa e quindi si è impostato ISO 1000.