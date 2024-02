Nuovi doni all’Ospedale di Biella: da Mani generose al reparto di Neonatologia, FOTO

Con l’avvio del nuovo anno, l’Associazione Mani Generose ha rinnovato il proprio impegno nei confronti del Reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Biella. Dopo la donazione di novembre 2023, in questi giorni sono stati consegnati dalle volontarie 40 kit composti da copertine, pupazzetti e scarpine lavorati a maglia e all’uncinetto.

L'Associazione Mani Generose, nata nel 2016 ad Andezeno, in provincia di Torino, è composta da un gruppo di circa cinquanta socie appassionate di lavoro a maglia e uncinetto. Il loro obiettivo è quello di portare solidarietà ad anziani, persone in difficoltà, bambini e malati oncologici tramite la realizzazione e la donazione di manufatti a Enti e strutture, tra cui ospedali e residenze sanitarie assistenziali.

Il personale della Neonatologia dell'ASL Biella ringrazia la presidente Monica Volpatto, insieme a Elisabetta, Renata, Simonetta e tutte le altre volontarie dell'Associazione, per il loro prezioso contributo. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di azioni volte ad accrescere l'accoglienza e l'umanizzazione all’interno dell'Ospedale di Biella.

Alla consegna dei doni erano presenti la Dott.ssa Bianca Masturzo, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia, insieme ad alcuni collaboratori dello staff medico e alla Coordinatrice infermieristica del reparto, Michela Meconcelli.

Per coloro che desiderano saperne di più sull'Associazione Mani Generose e su come diventare volontari, sono disponibili ulteriori informazioni sulla pagina Facebook dell'Associazione. La dedizione e l’impegno per queste cause di solidarietà continuano a portare sorrisi e conforto dove ce n'è più bisogno.