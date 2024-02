Meteo Biella, le previsioni del fine settimana: sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024.

A seguito di un lungo periodo assolato che ha visto il Biellese immerso in una calura primaverile, il weekend si prospetta piuttosto piovoso, mantenendo l’umidità della giornata di venerdì. Nonostante le temperature massime subiranno una notevole abbassamento, le minime aumenteranno riducendo sensibilmente l’escursione termica.

Il campo di bassa pressione abbraccia l’intera regione decretando un tempo instabile che potrebbe portare ad acquazzoni e temporali; le condizioni miglioreranno in serata.

Secondo 3Bmeteo oggi, sabato 10 febbraio, i cieli si presenteranno nuvolosi, con piogge che dureranno per l’intera giornata. Le temperature varieranno fra i 7° C e gli 8° C e l’umidità si attesterà a circa il 90%.

Domenica 11 il sole farà capolino dalle nubi sparse del mattino, per affermarsi nel pomeriggio. Durante la notte, invece, tornerà la pioggia e le temperature varieranno fra i 7° C e gli 11° C; non ci saranno allerte meteo. L'umidità si abbasserà leggermente ma si manterrà circa all'80%.