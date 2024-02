Domenica si apre la stagione dei trail biellesi con il Winter Brich Trail

Nuova edizione nel fine settimana a Valdengo con il Winter Brich Trail. L'evento è domenica 11 febbraio 2024 con ritrovo e partenza presso il Centro Sportivo Comunale sito in Via Libertà,30 a Valdengo (BI).

L'evento sportivo contempla:

- una gara competitiva di circa 42 km per 1900 m. di dislivello, qualificante 50k UTMB World;

- una gara competitiva di circa 23 km per 1000 m. di dislivello, 20k UTMB World;

- una seconda gara competitiva di circa 13 km. per 450 m. di dislivello;

- un itinerario di circa 9 km. per 250 m. di dislivello da percorrere a passo libero (passeggiata ludico-motoria) o con tecnica Nordic walking.

Potranno iscriversi alle gare competitive tutti gli atleti maggiori di 18 anni perla distanza di 13 km e tutti i maggiori di 20 anni per la 23 e 42 km in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica (atletica leggera) con scadenza non antecedente il 12 febbraio 2023.