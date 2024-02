Virtus Biella, Serie C: riprendono le partite di campionato.

Dopo due settimane di pausa, condita da qualche amichevole, la Prochimica Novarese Virtus Biella si rituffa in clima campionato con la prima partita del girone di ritorno: la squadra di coach Rastello scenderà in campo sabato alle 18.30 a Romagnano Sesia contro il Pavic, formazione di centro classifica con 14 punti all’attivo frutto di 5 vittorie e 8 sconfitte.

In casa le sesiane hanno hanno conquistato 12 dei 18 punti disponibili: non è mai facile per le avversarie giocare nel “bunker” di Romagnano e non lo sarà nemmeno per le Nerofucsia che in trasferta hanno dimostrato di avere qualche sicurezza in meno rispetto a quando giocano al PalaSarselli. La Virtus riparte con 26 punti in piena lotta per il terzo e ultimo posto buono per accedere ai playoff per la B2, oggi distante un solo punto: il girone di ritorno si prospetta assolutamente affascinante.

Classifica girone A al termine del girone di andata: Cus Collegno 38, Almese 32, Gavi Novi 27, Prochimica Novarese Virtus Biella, Sammaborgo 26, Pinerolo 24, Vicoforte Ceva 21, Canelli 20, In Volley San Giorgio 15, Pavic Romagnano 14, Ovada 13, Playasti 11, Fortitudo Chivasso 6, Mtv Torino 0.

Focus sul settore giovanile Nerofucsia

PRIMA DIVISIONE: PROFOAM ANCORA FERMA

Nessuna partita giocata nelle ultime due settimane per la Profoam Virtus Biella, purtroppo sempre all'ultimo posto del girone, pagando dazio per la giovanissima età media del gruppo. Nel fine settimana in arrivo ancora un turno di riposo: la squadra tornerà in campo mercoledì 14 alle 21, a Chiavazza, contro la capolista Tollegno.

Classifica girone C: Tollegno 30 (10), Scurato Novara 29 (11), San Rocco Novara 23 (11), San Giuseppe 21 (12), Crescentino 12 (12), Valsesia Team Volley 11 (11), Igor Volley Trecate 9 (11), Heka Gaglianico 9 (9), Profoam Virtus Biella 3 (11).

UNDER 18 FIPAV: TRI-GRAF CHIUDE AL 4° POSTO LA PRIMA FASE

Si è conclusa nello scorso fine settimana la prima fase del campionato territoriale. Perdendo 3-0 lo scontro diretto contro l'Omegna (13 e doppio 22) le Nerofucsia chiudono al 4° posto affiancati dal San Giuseppe Trecate che è terzo per migliore quoziente set.

Domenica si parte con gli ottavi di finale: la Tri-graf Virtus ospiterà alle 18.30 al PalaSarselli l'Issa Novara, formazione che ha chiuso al 2° posto il girone di Eccellenza.

Classifica finale girone C: Teamvolley 30, Omegna 27, San Giuseppe Trecate 22 (qs 1,56), Tri-Graf Virtus Biella 22 (qs 1,39), Sammaborgo 14, Gaglianico 11, Scurato Novara 0.

UNDER 16 FIPAV: ACQUATEC E NUMERARIA TERMINANO AL 5° POSTO

Terminata anche in Under 16 la prima fase: l'Acquatec Virtus Biella ha terminato al 5° posto nel girone C, mentre Numeraria Virtus Biella al 5° nel girone D. Solo le prime tre accedevano alla fase successiva.

Classifica finale girone C: Igor Trecate 41, Sangiacomo Novara 33, Novi 29, Issa Novara 24, Acquatec Virtus Biella 22, San Giuseppe Trecate 13, Alessandria 3, San Rocco Novara 3.

Classifica finale girone D: S2M Vercelli 39, Teamvolley 33, Occhieppese 28, Koala Fontaneto 25, Numeraria Virtus Biella 24, Gaglianico 13, Volley Vercelli 6, Santhià 0.

UNDER 14 FIPAV: FINALE DI PRIMA FASE NEGATIVO, DOMENICA GLI OTTAVI

Numeraria Virtus Biella ha concluso con tre sconfitte consecutive la prima fase del campionato: l'ultima contro il Sammaborgo che ha sconfitto le Nerofucsia in casa con il punteggio di 2-3 (25-19, 20-25, 25-9, 16-25, 8-15). Risultato che comunque ha consentito alla Virtus di rimanere al terzo posto.

Domenica inizia la fase ad eliminazione diretta: Numeraria Virtus scenderà in campo domenica alle 15 a Trecate contro l'Igor Volley Blu, formazione che ha chiuso la prima fase al 3° posto del girone C territoriale.

Classifica finale girone Eccellenza: Igor Trecate azzurra 42, Ardor Casale 33, Numeraria Virtus Biella 24, Sammaborgo 22, Alessandria 15, Omegna 14, Ovada 12, Valsesia 6.

UNDER 13 FIPAV: DUE VITTORIE CONSECUTIVE PER VIRTUS BIELLA

Doppio successo 3-0 per la Virtus negli ultimi due incontri, disputati contro formazioni di bassa classifica: 3-0 contro il Pavic Romagnano (12, 13 e 9) e 3-0 contro Acqui Terme (19, 18, 17).

Domenica match casalingo alle ore 15.40 contro l'Igor Volley, attuale secondo della classe.

Classifica girone Eccellenza: Omegna 32 (11), Igor Trecate 27 (10), Virtus Biella 20 (11), Novi 20 (11), Arona 12 (10), Ardor Casale 8 (10), Acqui 7 (10), Pavic Romagnano 0 (11).

UNDER 12 6VS6: DOMANI LA SFIDA ALL'ISSA NOVARA

Dopo la vittoria 3-0 nel derby sul campo dell'Occhieppese, la Virtus Biella ha osservato un turno di riposo: le Nerofucsia torneranno in campo sabato alle 15 a Chiavazza contro l'Issa Novara.

Classifica girone C: Crescentino 8 (3), S2M Vercelli 5 (3), Virtus Biella 4 (2), Issa Novara 3 (2), San Rocco Novara 1 (2), Occhieppese 0 (2).

UNDER 12 4VS4: PARTENZA LANCIATA PER LE GIOVANISSIME VIRTUS

Sei partite giocate dalla Virtus Biella con le due squadre iscritte al campionato Under 12 4 contro 4 nel girone G. La formazione fucsia ha vinto 5 dei 6 incontri disputati, mentre la squadra nera 1 su 6. Il prossimo concentramento è previsto per domenica 25 febbraio a Varallo Sesia.

Classifica girone G: Valsesia 20 (5), Virtus Biella Fucsia 18 (6), Gaglianico 14 (5), Teamvolley Bianca 11 (5), Valsesia 5 (4), Virtus Biella nera 4 (6), TeamVolley Blu 0 (5).