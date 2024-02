Pallavolo, SPB Monteleone Trasporti analizza la stagione: possibilità e sviluppi.

Campionati Fipav

Iniziato il campionato per la Conad SPB in Under 12 S3 Maschile, che domenica scorsa ha perso contro il Romagnano e il San Rocco le gare del concentramento. Vincente invece la Lanificio di Sordevolo U12 in entrambe le gare disputate, contro Domodossola per 3 a 0 e contro Scurato per 2 a 1. Una mattinata che regala il terzo posto ai biellesi, che si giocheranno ben 4 partite nel concentramento casalingo a Biella. AM Impianti SPB a riposo, riprenderà sabato contro Acqui Terme. Enercom SPB vincente contro il Volley Domodossola per 3 a 1, ipoteca il quinto posto e domenica dovrà vedersela con Acqui Terme. Dopodiché dovrebbe iniziare la fase ad eliminazione diretta e i biellesi sarebbero accoppiati al San Rocco Novara. Vince la prima gara l’Officina Pozzo SPB, in trasferta a Romagnano. Una gara sulla carta agevole per i forti biellesi, che riescono a piegare la resistenza avversaria fin dal primo set.

Campionati UISP

Sono in procinto di terminare tutti i campionati UISP per le squadre della SPB Monteleone Trasporti. In Under 16, l’Impresa Costruzioni Aiazzone SPB ha chiuso al quarto posto in classifica, mettendosi dietro la PVL Ciriè. La AM Impianti SPB Invece dovrà giocarsi la guida del girone domenica a Torino, contro il San Paolo. Una sconfitta per 3 a 0 potrebbe lasciare i biellesi al secondo posto, mentre vincendo o facendo almeno un punto, l’AM Impianti SPB sarebbe tranquilla. Si chiuderà sabato contro Venaria il campionato della U20 Monteleone Trasporti SPB, che è ormai sicura del terzo posto raggiunto, data la distanza dalle avversarie. Finito, invece, il campionato per la Lauretana SPB, che è arrivata all’ultimo posto del girone, in attesa che si concludano gli ultimi incontri.

Under 12 S3 Maschile

Conad SPB - Pavic Romagnano 0-3

Parziali: 1-15; 3-15; 5-15.

Conad SPB - San Rocco Novara 0-3

Parziali: 6-15; 4-15; 4-15.

Under 12 S3 Femminile

La Conad SPB giocherà domenica il prossimo concentramento, al pomeriggio, a Novara.

U12 Fipav Girone B

Lanificio di Sordevolo SPB - Domodossola 3-0

Parziali: 15-10; 15-5; 15-3.

Lanificio di Sordevolo SPB - Scurato Novara 2-1

Parziali: 9-15; 15-7; 15-12.

U15 Fipav

La AM Impianti SPB tornerà in campo sabato pomeriggio per la sfida contro Acqui Terme.

Under 16 UISP Girone A

Finisce il campionato per la Impresa Costruzioni Aiazzone SPB, che chiude al quarto posto in classifica.

Under 16 UISP Girone B

Domenica alle 15, a Torino, la AM Impianti SPB si giocherà la vittoria del girone con il Volley San Paolo.

U17 Fipav

Enercom SPB - Domodossola 3-1

Parziali: 19-25; 25-19; 25-17; 25-19.

U19 Fipav

Romagnano - Officina Pozzo SPB 0-3

Parziali: 18-25; 13-25; 20-25.

Under 20 UISP Girone A

La Monteleone Trasporti SPB giocherà sabato alle ore 18 contro Venaria, attuale fanalino di coda del girone.

Under 20 UISP Girone B

Finito il campionato per la Lauretana SPB, che chiude all’ultimo posto nel girone.