Un Forum sold out per Gigi Buffon, Campione di semplicità FOTO e VIDEO di Davide Finatti per newsbiella.it

Un Forum sold out, rivestito a festa, per consacrare al popolo juventino e non solo Gigi Buffon. Il portiere viene acclamato come un divo da tifosi di ogni età. Il parquet del Palazzetto è occupato da migliaia di sedie, mentre la Curva Barlera ribolle di tifo indiavolato.

E’ un evento, quello di questa sera a Biella, oggi, venerdì 9 febbraio al Forum, per ascoltare le gesta del plurivincitore di scudetti targati Madama, ma anche sportivo capace di unire, come capita a chi ha potuto alzare la Coppa del Mondo nel 2006, e ha presentato un immagine dolce di se. Uomo affabile, che ama la dialettica e dal sorriso contagioso. Buffon è proprio così, il giornalista Alciato lo presenta col suo soprannome Superman, ma in fondo, lui, è un uomo semplice e comune, capace di condividere ricordi, pensieri e con una parola positiva per tutti. Sia per i compagni, come il serioso, solo sul campo però, Barzagli, che col Ct della Nazionale Spalletti e con l’avversario Maldini. La serata scorre veloce Buffon non si nega alle domande, anche quelle più scomode, come la depressione e il ricordo dell’arbitro Oliver. Il finale è tutto dedicato agli organizzatori a cui va l’applauso del Forum: dal Sindaco Corradino, che chiede, giocando ovviamente, sportivi letteralmente alla sua altezza, a Moscarola, infaticabile organizzatore, a Mosca juventino con la maglia bianconera tatuata nel cuore e a Pusceddu genio organizzativo dell’evento. Un ultimo pensiero alla compagna Ilaria D’amico, assisa in prima fila, e un applauso al pubblico e Gigi abbandona l’arena, soddisfatta di aver visto da vicino uno dei suoi campioni preferiti.