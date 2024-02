I consigli del fine settimana di newsbiella.it nei giorni 9, 10 e 11 febbraio

Venerdì 9

- Salussola carnevale, serata delle maschere biellesi

- Sandigliano, carnevale, serata danzante

- Biella, Biella Forum appuntamento con Gigi Buffon a Campioni sotto le Stelle

- Biella, alle 17 alla biblioteca di Biella in piazza Curiel a Biella sarà presentato il libro intervista "Avevo il vuoto dentro", interviste dal Centro Betesda di Taranto, Centro di recupero dipendenze cristiano.

- Biella, Cucito in Scena organizza il Carnevale dei bambini dalle 14,30

- Andorno Micca, thè con l'autore

- Biella, Accademia Perosi, concerto di Francesca Biliotti ed Elisa La Marca

- Roppolo, carnevale

- Biella, biblioteca dei ragazzi, Teatri Tascabili, dalle 17:00 alle 18:00 - Intervento teatrale NEUROTEEN - Come le neuroscienze ci aiutano nell’adolescenza

Sabato 10

- Veglio, alle 19,30 cena con delitto

- Biella, Palazzo Ferrero, 17:00, Biella Young compie 10 anni

- Biella, alle ore 9:30, il leader di Italia Viva sen. Matteo Renzi terrà una conferenza stampa sulla situazione politica nazionale presso la Libreria Vittorio Giovannacci di Biella

- Ponzone, al teatro Giletti lo spettacolo teatrale “Un tassametro per due” per la regia di Massimo Perrone.

- Valle Mosso, oratorio in festa per il carnevale dalle 14.45, verranno proposti giochi, pignatte e tante attività a tema SuperValley

- Candelo, alle 16.45, presso la Biblioteca Civica Livio Pozzo di Candelo, per gli “Incontri con gli scrittori biellesi”, con lo scrittore Guido Donati di Biella, autore di due libri “Di lui… solo più una medaglia?” e “L’ufficiale ritorna al fronte e…”

- Candelo, distribuzione fagiolata

- Cossato, Giornata del tesseramento con gustosa fagiolata a corredo dalle 14

- Zubiena, Esperienza Harry Potter per bambini, Orario: dalle 14 alle 18 Zubiena, via Pietro Micca 5

- Biella, Centro Incontro del Vernato, Via Ivrea 14, Carnevale di Biella - Thes - cena

- Biella, Spazio Teatrando, via Ogliaro 5, 5° Gran Tour delle Fiabe

- Biella, "Giornata del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe Ore 10,45. Ritrovo presso il Giardini Zumaglini al Cippo della Memoria

Deposizione della Corona d'alloro Intervento del Sindaco Claudio Corradino, del Prefetto Silvana D’Agostino e del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

- Gaglianico, Storie di Piazza

Domenica 11

- Rosazza, fagiolata di Carnevale

- Pralungo, la Pro Loco di Sant'Eurosia organizza in carnevale

- Chiavazza, carnevale, dalle 14 fagiolata nel pomeriggio e dalle 14,30 carnevale dei bambini

- Zubiena, 11,30 fagiolata pranzo

- Ailoche, distribuzione fagiolata

- Vaglio Pettinengo, fagiolata dalle 16 distribuzione

- Campiglia, fagiolata degli Alpini dalle 12

- Sandigliano, carnevale al circolo fagiolata da asporto

- Biella, in via Delleani Al Centro Dinamico il “Gran Ballo delle Maschere d'Argento” dalle 14,30

- Valdengo, winter brik, partenze, gara competitiva di 42 Km. : ore 8,00, Gara competitiva di 23 Km. : ore 9,30, Gara competitiva di 13 Km. : ore 10,00, Itinerario a passo libero e N.W. : ore 10,15

- Biella, Juventus women - Como stadio Pozzo, ingresso gratuito

- Sala, festa dei coscritti

- Crevacuore, fagiolata

- Vigliano, carnevale con distribuzione fagiolata alle 12 e nel pomeriggio sfilate e festa per tutti dalle 14,30

- Cossato, fagiolate della Parrocchia San Defendente-Ronco, della Pichetta (dalle 15 al Circolo Pichetta con anche animazione per bambini) e della Spolina (si comincia alle 11.45, con attività ludiche per i bambini dalle 14).

- Pollone, carnevale, alle ore 11.30, la fagiolata verrà servita in Piazza San Rocco, dalle 14,30 carnevale dei bambini e raduno maschere in parrocchia

- Ponderano, carnevale dalle 15 alle 18,30 carnevale dei bambini presso il polivalente

- Biella, Spazio Teatrando, via Ogliaro 5, 5° Gran Tour delle Fiabe

- Sagliano, carnevale, dalle 15 fagiolata e carnevale dei bambini

- Biella, Visita guidata al Santuario di Oropa

- Bielmonte, Wing Over Bar, Piazzale 2, Battesimo delle Ciaspole

- Zubiena, Esperienza Harry Potter per bambini, Orario: dalle 14 alle 18 Zubiena, via Pietro Micca 5

- Mongrando, carnevale, dalle 9 alle 12

- Muzzano, carnevale benefico

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00.

- Biella, via Corradino Sella 10, SETA. Luoghi e archivi dell'arte serica fino al 10/03

- Biella, fino al 25/02, mostra #stradeparallele, Spazio Cultura Fondazione: CRB. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 17.30.

- Biella, "Le libellule", al Circolo Culturale Sardo. Nell’allestimento curato da Giovanni Carta nei saloni della Biblioteca in via Galileo Galilei 11, alle pareti, quaranta immagini di libellule ritratte nel Biellese e in Sardegna, opera di quattro fotografi: Lucio Bordignon, Marta Cadin, Leonardo Siddi e Walter Caterina. Info: visitabile fino a Pasqua

- Biella, fino al 30/04 Visita a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

- Sala, via Ottavio Rivetti 5 "Tenere alta la fronte" Diario e disegni di prigionia di Silvio Mosca, Ufficiale degli Alpini 1943-1945 visitabile fino all' 11/02