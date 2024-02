Biella, cultura e passato: per i 150 anni dalla fondazione della Biblioteca civica, le visite guidate.

In occasione dei 150 anni dalla fondazione della biblioteca civica di Biella Ucid presenta le visite guidate. Riconoscendo il grande valore storico sociale e culturale di questa istituzione.

Abbiamo organizzato, venerdì 23 febbraio alle ore 18.30, una visita guidata con i responsabili della Biblioteca stessa, che tratteranno la storia e alcuni elementi particolarmente significativi.

Compatibilmente con i suoi impegni sarà presente dal Dott.ssa Anna Bosazza, direttrice e responsabile del settore cultura dell’amministrazione. La visita avrà una durata di circa un’ora e 30 minuti e la prenotazione dovrà avvenire entro il 18 febbraio; per per ragioni organizzative il numero totale dei partecipanti dovrà essere non superiore alle 30 persone.

Per ulteriori informazioni: 335 52 03 698 o via mail alla mail emittente.