Energia, Pichetto: "Da bando incentivi alle rinnovabili risultati positivi"

“I risultati del tredicesimo bando per gli incentivi alle rinnovabili sono indubbiamente positivi. Bisogna proseguire in questa direzione per rafforzare la decarbonizzazione, accelerando la produzione da energia pulita”. Così in una nota Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, commentando gli esiti del tredicesimo bando di gara del GSE, concluso con l’assegnazione di oltre 1 gigawatt di potenza a impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrica sui circa 1,6 messi a disposizione. “La partecipazione - aggiunge il Ministro - testimonia l’attenzione per i progetti che dovranno contribuire alla transizione energetica. Su questo importante risultato – prosegue Pichetto – incide non solo l’adeguamento all’inflazione delle tariffe di riferimento, ma anche l’attività istruttoria del GSE e la conseguente riduzione del tasso di rigetto, dovuta a una maggiore interlocuzione con gli operatori”.

“La crescita delle rinnovabili è uno strumento indispensabile per decarbonizzare e per garantire la sicurezza energetica del Paese: continueremo a lavorare senza sosta per la loro affermazione”, conclude il Ministro.