Studio Aperto Mag a Sordevolo... tra Passione e prodotti d'eccellenza VIDEO

Dalla Passione, ai prodotti tipici d'eccellenza enogastronomici e non solo.

A Studio Aperto Mag, oggi venerdì 9 febbraio alle 19, è andato in onda un servizio di Beppe Gandolfo alla scoperta di Sordevolo. Ai microfoni anche il sindaco Alberto Monticone e il presidente dell'associazione Teatro Popolare di Sordevolo, Stefano Rubin Pedrazzo.

Il primo riferimento è stato alla Passione, per passare ai prodotti del territorio, sia di quelli dell'artigianato che di quelli dell'agricoltura, dalle "muffle" ai formaggi, la paletta, la polenta. "Non si tratta di una semplice via Crucis, nella Passione tutto il paese è convolto - ha esordito il giornalista - si parla di oltre 400 tra attori e figuranti, per dare vita a uno spettacolo unico e imperdibile che tornerà in scena nel 2027".

Attenzione però, come dice Gandolfo: "Sordevolo non se ne sta fino ad allora con le mani in mano, è un fiorire di iniziative e di appuntamenti".

E in chiusura una carrellata di piatti biellesi..dai bolliti misti, al fritto misto, alla polenta concia.