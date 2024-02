Massimo Giletti torna in Rai per i 70 anni della rete, l'annuncio ieri a Sanremo

Era seduto in prima fila, ma Amadeus ad un certo punto l'ha invitato a salire sul palco e lì l'annuncio: "Celebreremo i 70 anni della storia della televisione il 28 febbraio, su Rai1 in prima serata, con grandi nomi - ha esordito Massimo Giletti durante la terza serata del Festival di Sanremo ieri giovedì 8 febbraio - . Tornare nell'azienda in cui sono nato e cresciuto, non solo professionalmente ma anche come uomo, è stata un'emozione molto intensa. La dedico alle persone che sono qui, che mi hanno dato dato calore nei momenti difficili che non posso dimenticare, grazie".