La festa nazionale del gatto è alle porte: inviaci la foto del tuo amico peloso.

La festa nazionale del gatto, celebrata anche in altri paesi, è stata istituita per la sensibilizzazione all’adozione degli amici a 4 zampe. In occasione di questo evento, entro sabato 17 febbraio, sarà possibile inviare le foto con i propri compagni pelosi e far parte di un grande mosaico a favore di tutti i gatti.

Per poter vedere il proprio micio sulla pagina del giornale, invia la foto, il nome del gatto e del padrone alla seguente mail: redazione@newsbiella.it e provvederemo a inserirlo fra i partecipanti di questa splendida giornata dedicata ai nostri animali domestici, sensibilizzare il prossimo e contrastarne l’abbandono.