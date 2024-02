Ronco Biellese, taglio piante sulla provinciale per Bioglio - Foto archivio newsbiella.it

Prenderà il via il 12 febbraio a Ronco Biellese, il taglio della piante tra i km 0+100 e 0+200 della Strada Provinciale 205 Ronco-Bioglio, dove, fino al 21 febbraio ad eccezione dei festivi, e dalle 9 alle 17, sarà in vigore il limite di 30 km/h, e ci saranno restringimenti di carreggiata, e brevi sospensioni della circolazione durante ingresso ed uscita dei mezzi utilizzati per i lavori.