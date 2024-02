Il dialogo con la bellezza di BeautyMed: BodyMed, la rivoluzione nei trattamenti corpo.

A tre anni (e poco più) di distanza dal lancio del Metodo BeautyMed, il metodo Antiage per la cura del viso, nasce oggi il nuovo ed esclusivo METODO BODYMED, dedicato alla “remise en forme”.

CHE COS’E’?

Partendo dalla nostra filosofia per la quale ogni individuo è unico, abbiamo pensato il metodo BodyMed come un programma strettamente personalizzato che ha come obiettivo il rimodellamento della silhouette, seduta dopo seduta, e che viene calibrato su ogni singola persona in base alla risposta ottenuta.

Si tratta di un metodo costituito da particolari tecniche di sblocco manuali avanzate (Advanced Touch) associati a trattamenti specifici riducenti, rimodellanti e tonificanti, con o senza l’ausilio di tecnologie di ultima generazione.



A CHI È RIVOLTO?

È rivolto a tutte le persone, uomini e donne, che vogliono risolvere inestetismi come:

● cellulite (PEFS)

● adipe localizzata

● atonia post dimagrimento

● riduzione circonferenze di zone specifiche

● atonia menopausale (interno braccia e cosce)

oppure alle persone che, semplicemente, vogliono ritrovare l’armonia delle forme.

È ideale, inoltre, per tutti coloro che desiderano ottenere benessere psico-fisico e riequilibrare il proprio corpo, preservandone la salute con un programma costruito sulla propria figura e sui propri inestetismi, basato su un concetto olistico di benessere completo.



COSA PREVEDE IL PROGRAMMA?

Il protocollo personalizzato prevede sempre un primo trattamento di apertura (BODY DETOX), eseguito su tutto il corpo, che consente di rimettere “ordine ed equilibrio” e di “detossinare” il corpo ed il tessuto, permettendo una migliore azione dei programmi previsti.