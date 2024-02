Enti locali, in aggiornamento l’elenco degli idonei per le assunzioni - Foto archivio newsbiella.it

Istruttore di sorveglianza, coordinamento e controllo del patrimonio viabilità stradale, ed istruttore tecnico.

Queste le due figure professionali per cui sul sito della Provinca di Biella ( https://www.provincia.biella.it/notizie/assunzioni-negli-enti-locali-aggiornamento-degli-elenchi ), sono pubblicati gli avvisi di selezione, per soli esami, per aggiornare l’elenco di idonei all’assunzione negli enti locali.

Gli avvisi sono disponibili integralmente sul Portale https://www.inpa.gov.it/ e nella sezione https://apbiella.soluzionipa.it/openweb/pratiche/registri.php?sezione=concorsi .

Le domande per iscriversi agli elenchi devono essere presentate entro le 12 del prossimo 19 febbraio .