Dynamic Sport, in 300 alla Rivetti il Trofeo Propaganda: l'under 16 di Pallanuoto qualificata al Girone Gold Piemonte FOTO

Una domenica speciale per la piscina Rivetti In Sport di Biella, che ha ospitato 300 nuotatori per la seconda tappa del Trofeo Propaganda In Sport, riservato alle categorie Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Ragazzi, Juniores e Seniores. Vittoria finale per il team In Sport, sul gradino più alto del podio davanti a Nuoto Club Seregno e Sportactive.

In gara i gruppi In Sport di Biella, Crescentino, Vercelli, Arcore, Villa Guardia, Concorrezzo, Cesano Maderno, Sportactive di Cormano e Giussano, Nuoto Club Seregno, Genova Nuoto My Sport. Pralino Sport Sandigliano e Vercelli. Organizzazione a cura dello staff In Sport, con la collaborazione del gruppo nuoto Teen Ager e di alcuni ragazzi del team Esordienti A.

Il team under 16 di pallanuoto Dynamic In Sport Biella festeggia la qualificazione al girone Gold Piemonte, fase finale che assegnerà il titolo regionale. Nell’ultimo concentramento della prima fase, ospitato domenica 4 febbraio dalla piscina Monumentale di Torino, i ragazzi allenati dai tecnici Mirko Remorini e Luca Casanova hanno battuto 18-6 il Torino 81 Blu, cedendo 5-10 al Torino 81 Giallo. Biella chiude terza alle spalle di Aquatica Torino e Torino 81 Giallo. Primo match Gold in programma domenica 11 febbraio alla piscina Galileo Ferraris di Torino contro Aquatica.

Tabellini

Dynamic In Sport-Torino 81 Blu 18-6. Biella. Germinetti 5, Brunago Mattia 6, Todaro Giacomo 1, Bolla 2, Raise 3, Brunago Nicolò 1. Dynamic In Sport Biella-Torino 81 Giallo 5-10. Biella. Brunago Mattia 2, Ciaravino 2, Raise 1.