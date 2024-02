John Travolta a Sanremo 2024: da Grease al Ballo del qua qua, l'attore balla con Fiorello e Amadeus FOTO

John Travolta dopo 18 anni torna ospita del Festival di Sanremo, la prima volta fu nel 2006. "Mi sono innamorato di Giulietta Masina nel film La Strada - ha esordito l'attore di Grease ricordando l'attrice e moglie di Fellini -. Non ho mai capito perché è morta, non sapevo che si può morire perché ti spezzano il cuore, da lì decisi che non avrei mai spezzato il cuore di nessuno".

Insieme ad Amadeus si è poi esibito negli iconici balli de La febbre del sabato sera, Pulp Fiction e di Grease. L'attore ha poi sfilato tra il pubblico dell'Ariston per essere accompagnato fino da Fiorello e dal suo Aristonello dove si è esibito nel "Ballo del qua qua".

(Foto Erika Bonazinga e Duilio Rizzo)