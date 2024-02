Top Employers 2024: aziende dove si lavora meglio in Italia

La certificazione Top Employers rappresenta uno dei più autorevoli riconoscimenti a livello globale in ambito HR, premiando l'eccellenza nelle condizioni lavorative e nelle pratiche di gestione e sviluppo delle risorse umane. Il programma è stato lanciato nel 1991 dal Top Employers Institute con l'obiettivo di certificare le aziende che raggiungono e mantengono elevati standard qualitativi nelle loro politiche HR, come recruitment, on boarding, formazione, welfare e diversity & inclusion.

Attraverso un rigoroso processo di analisi e validazione, il Top Employers Institute valuta annualmente le imprese in base alla loro capacità di offrire condizioni e percorsi di crescita stimolanti ai dipendenti, promuovendo il loro engagement e benessere. Le aziende certificate Top Employers rappresentano dunque modelli di eccellenza in ambito HR, poiché incarnano al meglio i valori di cura, valorizzazione e sviluppo del capitale umano.

Obiettivo della certificazione Top Employers

Il programma Top Employers si propone di mettere le persone al centro dell'ambiente aziendale. Il focus è sulla valorizzazione delle aziende che adottano pratiche di gestione delle risorse umane (HR) all'avanguardia, incentrate sulla crescita e sullo sviluppo dei propri dipendenti. La certificazione agisce come uno stimolo per le aziende a migliorare continuamente le proprie pratiche HR.

I vantaggi di lavorare in un'azienda Top Employers

Oggi sempre più persone, soprattutto giovani talenti, sono alla ricerca non solo di un’occupazione ma di un ambiente di lavoro sano, in cui crescere e realizzarsi professionalmente e umanamente. La certificazione Top Employers guida proprio nella scelta delle aziende dove si lavora meglio, quelle che mettono le persone al centro offrendo le migliori condizioni e opportunità ai dipendenti.

Tuttavia, ottenere un tale riconoscimento è un traguardo ambizioso, alla portata delle sole eccellenze che investono strategicamente sul capitale umano. Per questo motivo, le posizioni disponibili presso le aziende certificate sono spesso molto ambite. Realtà internazionali come NTT DATA rappresentano interessanti porte d'accesso a percorsi di carriera stimolanti. La multinazionale giapponese è infatti costantemente alla ricerca di giovani talenti e professionisti esperti su cui investire, dando loro concrete opportunità di carriera in Italia.

Scegliere di lavorare in una delle aziende certificate Top Employers garantisce di entrare in organizzazioni con:

Processi HR all'avanguardia, per una crescita professionale efficace

Programmi di formazione e sviluppo delle competenze continui

Welfare e benefit per il benessere e la conciliazione vita-lavoro

Ambiente meritocratico e inclusivo, per esprimere al meglio il proprio potenziale

Opportunità di carriera interessanti e sfidanti

Il programma Top Employers riconosce e certifica le aziende che dimostrano eccellenza nelle loro pratiche HR. Questo supporta il posizionamento delle aziende come "employer of choice", attrattive sia per i talenti attuali che futuri.

Il percorso verso la certificazione Top Employers: una roadmap per l'eccellenza HR

Per le aziende che ambiscono a creare ambienti di lavoro di assoluta eccellenza, ottenere la certificazione Top Employers rappresenta una meta prestigiosa e una chiara dichiarazione di intenti. Il processo di certificazione si struttura infatti in un percorso rigoroso, che mira a validare l'impegno concreto di un'organizzazione nell'implementare pratiche HR all'avanguardia e nel promuovere il benessere e la crescita professionale delle proprie risorse.

I punti chiave di questo articolato processo sono:

Kick-off : fase propedeutica in cui il Top Employers Institute orienta l'azienda candidata, fornendo tutte le linee guida necessarie a prepararsi al meglio per il percorso di certificazione.

Partecipazione : completamento della HR Best Practices Survey, questionario progettato per analizzare in profondità ogni aspetto della gestione HR, dalla strategia alle modalità di implementazione e monitoraggio.

Validazione : verifica dell'accuratezza delle informazioni fornite, per garantire una valutazione oggettiva e completa delle pratiche HR aziendali.

Certificazione: riconoscimento ufficiale dello status di Top Employer, a suggellare il raggiungimento dell'eccellenza negli standard HR.

La survey si articola in sei sezioni che esaminano i pilastri di una gestione strategica delle risorse umane: leadership, pianificazione HR, employer branding, sviluppo dei talenti, coinvolgimento dei dipendenti, cultura inclusiva.

Ottenuta la certificazione, all'azienda si aprono nuove opportunità di benchmarking, condivisione di best practice ed employer branding, grazie all'accesso esclusivo alla community globale delle Top Employers. Il processo di validazione adottato si focalizza sull'analisi delle pratiche HR implementate, senza richiedere verifiche specifiche su singoli casi aziendali. L'obiettivo è certificare l'eccellenza complessiva della gestione strategica del capitale umano.

Conquistare questa prestigiosa certificazione richiede impegno, ma conduce le aziende ai vertici dell'HR excellence, posizionandole come employer di riferimento a livello globale.