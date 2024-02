Guida alla Search Engine Optimization (SEO)

La concorrenza, sul web, è sempre più spietata. Nuovi siti web, e-commerce, blog di privati e di aziende vedono la luce ogni giorno e, sempre ogni giorno, propongono serie infinite di contenuti, prodotti o servizi.

In questo panorama, riuscire a far emergere la propria presenza digitale può essere decisamente complesso. Per riuscirvi, è indispensabile ricorrere a strategie efficaci, tra le quali rientra, in primo luogo, la Search Engine Optimization, nota come SEO.

Fondamentale per migliorare il posizionamento del proprio sito web sui motori di ricerca, la SEO consente alle aziende, ai professionisti o a chiunque altro di farlo conoscere al proprio target di riferimento. Naturalmente, per ottenere risultati reali, stabili e duraturi, non si può prescindere dal rivolgersi a un’ agenzia SEO che possa mettere a disposizione un team competente e preparato.

Che cos’è la SEO

La SEO è l’ottimizzazione dei siti web – ma anche di blog, e-commerce o magazine online – per i motori di ricerca. La finalità è quella di apportare miglioramenti che agiscano in modo positivo sul posizionamento del sito nelle SERP.

Quando si parla di Search Engine Optimization non si fa riferimento a una sola strategia, ma a una grande varietà di strategie che includono attività on site – ossia attuate direttamente sul sito web – e off site – ovvero messe in atto esternamente al sito web.

SEO on site e off site: quali attività includono

La SEO on site include tutte quelle attività che puntano all’ottimizzazione interna dello spazio virtuale, a cominciare dalla velocità di caricamento e dall’adattabilità per i device mobili, fino alla user experience. All’interno di queste pratiche rientrano anche quelle che riguardano, in modo diretto, i contenuti delle singole pagine e che prendono il nome di SEO on page.

Le attività on page includono, tra le altre cose:

la creazione di contenuti di qualità, contenenti le giuste parole chiave e formattati in modo ottimale;

il corretto uso dei tag title e delle meta description;

i link interni;

l’utilizzo di attributi alt per le immagini.

LA SEO off site

Diversamente da quella on site, la SEO off site comprende tutte le attività esterne al sito. Tra le più conosciute rientra la link building, ossia quella strategia che mira a ottenere link in entrata di qualità, in grado di aumentare l’autorevolezza del sito web.

Altre attività SEO off site sono quelle che includono le attività sui social media e quelle che puntano sull’ottenimento di recensioni.

SEO white hat e black hat

Quando si parla di SEO, non si può non parlare della differenza tra le pratiche white hat e quelle black hat. Mentre le prime sono pratiche etiche che puntano a migliorare realmente la qualità del sito e a offrire contenuti utili agli utenti, e che, proprio per questo, vengono premiate dai motori di ricerca, le seconde possono causare penalizzazioni del sito web.

Tra le strategie SEO black hat rientrano, tra le altre, l’uso di testo nascosto, i link manipolativi e il keyword stuffing.