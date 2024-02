Dal Nord Ovest - Dramma nell'Astigiano per il suicidio di una giovane ragazza (foto di repertorio)

Una notizia scioccante è arrivata ieri in redazione: una ragazza di 12 anni si è tolta la vita nella sua abitazione venerdì pomeriggio, probabilmente soffocandosi con un asciugamano.

La giovane, soccorsa dalla madre, è stata portata al cardinal Massaia intorno alle 19 e poi trasferita all'ospedale Regina Margherita di Torino verso le 22, ma per lei non c'è stato nulla da fare.

COSA FARE IN CASO DI TENTATI SUICIDI

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.