Violano la sorveglianza speciale, due uomini denunciati: in azione anche le unità cinofile

Ieri, 7 febbraio, il Comando Compagnia Carabinieri di Biella ha predisposto un servizio coordinato a largo raggio, finalizzato a prevenire episodi criminosi in genere, in particolare reati contro il patrimonio, con l’impiego di pattuglie automontate con i dispositivi lampeggianti in funzione e con il supporto di unità cinofila provenienti dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Volpiano.

L’attività è stata improntata al controllo di autovetture e persone in transito, a carattere preventivo ed ha consentito di deferire in s.l. due soggetti: alle 11, a Ponderano, i militari della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia Carabinieri di Biella, a conclusione accertamenti hanno deferito in stato di libertà un uomo 49enne, residente in provincia, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio e la fede pubblica, poiché ritenuto responsabile della violazione dell’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 (violazione prescrizioni sorveglianza speciale) e dell’art. 4 l. 110/75 (porto di armi od oggetti atti ad offendere).

Nella circostanza, il predetto, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale emessa nel 2023 dal Tribunale Torino, sezione misure di prevenzione, veniva controllato da equipaggio del Comando procedente, a Ponderano, frazione Alberetti, nei parcheggi di un esercizio commerciale, alla guida dell'autovettura di proprietà, con a bordo, in qualità di passeggero, persona gravata da avviso orale e varie vicende penali, in violazione delle prescrizioni derivanti dalla citata misura di prevenzione cui è sottoposto. Nel corso del controllo, gli operanti rinvenivano all'interno dell'autovettura, in posizione tale da poter essere prontamente usato, un bastone in legno massiccio, della lunghezza di cm. 54 (cinquantaquattro) e diametro cm.3 (tre) che veniva posto in sequestro.

In serata, a Sala Biellese, i militari della Stazione Carabinieri di Salussola, a conclusione accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un uomo 33enne, residente in Valle Elvo, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, la persona, le armi ed in materia di stupefacenti, poiché ritenuto responsabile della violazione dell’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 (violazione prescrizioni sorveglianza speciale). Il predetto, sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale emessa nel 2022 dal Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, veniva sorpreso dai militari operanti al di fuori della propria abitazione in orario notturno, senza giustificato motivo ed in violazione delle prescrizioni impostegli.