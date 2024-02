Espulso dal territorio nazionale fa nuovamente ingresso illegalmente, la Polizia arresta un 37enne

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo, originario dell’Albania di 37 anni a seguito del suo reingresso nel territorio nazionale senza la prevista autorizzazione. Circa 3 anni fa l’uomo era risultato destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto della Provincia di Biella eseguito dagli operatori della Polizia di Stato tramite l’accompagnamento alla frontiera area di Roma-Fiumicino.

Il 37enne, dunque, veniva rimpatriato per poi fare ingresso nuovamente nel territorio nazionale. Nella giornata di mercoledì 7 febbraio lo stesso, recatosi presso gli Uffici della Questura autonomamente, veniva sottoposto ad accertamenti dai quali emergeva l’irregolarità del suo reingresso nel territorio nazionale. In particolare si appurava che l’uomo era rientrato nel territorio già nel 2021 attraverso il confine austriaco utilizzando un diverso cognome per poi presentarsi presso la Questura di Biella per richiedere informazioni in merito al possibile rilascio di un permesso di soggiorno.

Stante l’assenza dell’autorizzazione al reingresso, sentito il Sostituto Procuratore di turno, il trentasettenne veniva tratto in arresto e su disposizione del PM collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza. Nella giornata di giovedì 8 febbraio, su richiesta del Pubblico Ministero in udienza veniva convalidato l’arresto e tramite il rito del patteggiamento veniva disposta la condanna a mesi cinque di reclusione con pena condizionalmente sospesa.