Bruciano residui vegetali ma non si può: multa da 600 euro per due uomini (foto di repertorio)

Due uomini di 67 e 50 anni sono stati sanzionati dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Pray per aver bruciato residui vegetali in periodo di divieto. È successo in alta Valsessera, nel comune di Portula, dove i due residenti avevano acceso un fuoco all'interno dei loro appezzamenti.

In questi casi, la multa è pari a 600 euro, prevista dal decreto legge vigente che impone il divieto di abbruciamento di materiale vegetale nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto.