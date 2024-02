Biella: Vigili del Fuoco alle ex Pettinature di via Carso per spegnere un incendio, foto Mattia Baù

I Vigili del Fuoco nella mattina di oggi giovedì 8 febbraio sono intervenuti alle ex Pettinature lungo via Carso a Biella per spegnere un piccolo incendio che è comunque domato senza alcuna difficoltà.

Con molta probabilità qualcuno ha scelto di passare la notte alle ex Pettinature, e per scaldarsi ha acceso un fuoco che intorno alle 10 non si era ancora spento del tutto. Passanti allarmati hanno infatti chiamato il 112 dicendo di aver visto del fumo provenire dall'area in questione.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere quello che era rimasto del fuoco e messo l'area in sicurezza oltre che i Carabinieri. Sul posto non è stato trovato nessuno.