Biella, in auto aveva hashish e un coltello da cucina: nei guai un 35enne (foto di repertorio)

Verrà molto probabilmente segnalato alle competenti autorità il 35enne alla guida, trovato con una decina di grammi di hashish e un coltello da cucina da circa 7 centimetri. È successo ieri mattina, in via per Candelo, a Biella.

A effettuare l'intervento le Volanti di Polizia che hanno proceduto a perquisire l'auto, una volta fermata nel corso della consueta attività di controllo e prevenzione sul territorio. Alla fine, oltre alla sostanza stupefacente e all'arma bianca, è stato trovato anche un bilancino di precisione, occultato sotto uno dei sedili del veicolo. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.