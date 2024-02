Biella, fermati a bordo di un mezzo usato per un mega furto a Vicenza: arrestati tre uomini

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato unitamente agli agenti del locale comando della Polizia Locale, previa disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella, hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria a carico di tre soggetti originari della Romania, rispettivamente di anni 24, 27 e 34, in quanto gravemente indiziati di aver perpetrato nel mese di gennaio un furto di ingente valore in provincia di Vicenza.

Durante un’attività di perlustrazione del territorio nelle zone di via Ivrea e corso Pella, una pattuglia del Comando Polizia Locale di Biella ha intimato l’alt ad un’autovettura con a bordo i tre soggetti vista più volte transitare nelle zone anzidette. Contestualmente sopraggiungevano sul luogo del controllo due equipaggi della Polizia di Stato che, unitamente alla Polizia Locale, procedevano all’accompagnamento dei tre presso gli Uffici della Questura per maggiori accertamenti. Ivi giunti, gli operatori tramite un’attività di perquisizione veicolare avevano modo di rinvenire, ben occultati all’interno del mezzo, numerosi strumenti atti allo scasso, tra i quali cacciaviti di vario tipo e tronchesine, radioline ricetrasmittenti e capi di abbigliamento scuri.

Tramite accurati accertamenti si aveva modo di constatare come il mezzo prima fermato dagli operatori era stato utilizzato qualche giorno prima, nel mese di gennaio, per perpetrate un furto presso un’azienda situata nella provincia di Vicenza. Nel corso dell’attività sono poi emersi alcuni elementi dai quali scaturivano gravi indizi a carico dei tre in merito al furto anzidetto. L’attività di perquisizione personale dei tre inoltre consentiva di rinvenire in possesso del 24enne e del 27enne documenti di riconoscimento attestati un’anagrafica falsa ma riportanti l’effige dei due uomini fermati.

Per tale motivo, sentito il Sostituto Procuratore di turno, il 24enne e il 27enne venivano tratti in arresto dagli operatori della Polizia di Stato e della Polizia Locale per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi. Tutti e tre i soggetti, sentito il Sostituto Procuratore di turno, sono stati poi sottoposti al fermo di polizia giudiziaria poiché gravemente indiziati del delitto di furto aggravato. Su disposizione del Pubblico Ministero i tre sono stati tradotti presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.