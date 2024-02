Estratti i biglietti vincenti della lotteria del Fondo Edo Tempia

È arrivato il giorno di tirare fuori dal cassetto i biglietti della lotteria del Fondo Edo Tempia: nella casa di qualcuno, tra le province di Biella e Vercelli, c’è quello che si è aggiudicato il primo premio. È il numero 05506, abbinato a un paio di orecchini in oro bianco e diamanti della Damiani offerti dalla gioielleria Pivano di via Italia a Biella. La fortuna non ha potuto ricompensare tutti ma anche per chi non ha vinto nulla è doveroso un enorme grazie: sono stati venduti, al prezzo di un euro, esattamente 19.300 biglietti, pari a una donazione da 19.300 euro che come di consueto sosterrà i progetti di cure palliative domiciliari nelle province di Biella e Vercelli e all’hospice di Gattinara.

«Ancora una volta» commenta la presidente Simona Tempia «il territorio ci è stato vicino con la consueta generosità. Un doveroso ringraziamento va anche a volontarie e volontari che hanno reso possibile la distribuzione capillare dei biglietti e anche alle farmacie e ai negozi che li hanno ospitati sui loro banconi in tutti questi mesi promuovendo la nostra iniziativa». L’estrazione si è svolta come da programma nella mattinata di martedì 6 febbraio, alla presenza del consigliere comunale Gianni Ferrari che ha sottoscritto i verbali alla fine della procedura.

Ecco l’elenco completo dei biglietti vincenti, dal primo al 27° premio. Il paio di orecchini Damiani offerti dalla gioielleria Pivano (via Italia, Biella) va dunque al numero 05506. La coperta in cashmere offerta da Ermenegildo Zegna è abbinata al biglietto 16925. Il taglio di tessuto per abito del lanificio Fratelli Cerruti se lo aggiudica lo 08202. Seguono la sciarpa uomo in cashmere di Piacenza al 16275, il maglione donna in lana e cashmere “ARovescio” offerto dal negozio Santabarbara (via Torino, Biella) al 16988, la collana in argento 925 laminata in oro rosa e perle offerta da Rodighiero gioielli (via Italia, Biella) al 12637, la cassa di vino Barbaresco di Prunotto offerto da studio Spiga commercialisti & avvocati associati al 14488, l’orologio da uomo Trussardi offerto dalla gioielleria Arnaldi (via Italia, Biella) allo 06589, la valigia da viaggio offerta da Biella Scarpe al 23631, la bicicletta mountain bike con ruote da 24 pollici offerta da NovaCoop allo 09834, il televisore Led a 32 pollici Majestic offerto da NovaCoop all’11928, la camicia da notte Hanro offerta da La Fiorentina (via Italia, Biella) al 24385, la borsetta da sera Chiara Boni allo 07636, il buono da 150 euro da Vilflora al 15451, il completo letto offerto da CaBrio (piazza I Maggio, Biella) allo 05315, la sciarpa Ïttag allo 04066, due buoni da 100 euro per il negozio Angelico (strada Trossi, Verrone) al 15139 e al 21827, il canestro da basket offerto da Decathlon al 16838, il portadocumenti Michael Kors offerto da Thecorner (via Italia, Biella) al 10773, il buono da 80 euro per il negozio di scarpe Shop the Shoes (via San Filippo, Biella) allo 08712, la spilla fiore Chiara Boni al 16772, il pigiama uomo Lovable offerto da Miss Intimo (via Gustavo di Valdengo, Biella) al 22097, il buono da 50 euro per il negozio Angelico allo 04336, due buoni da 50 euro per la macelleria Mosca (via San Filippo, Biella) allo 06125 e allo 09107, la ciotola stella Thun al 23976.