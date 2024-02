Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Febbraio 2024: “B” come “BARBA”

“Barba” è la parola che accompagna il secondo mese dell’anno come la si ritrova nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi e di "Barba Tòni", Antonio Bodrero.

Barba s.f. ▪ barba || barba càud = l’estate || a dispetto = c || feje la barba aj pito = fare cose inutili || barba fòla = penuria giovanile || barba frèid = l’inverno || barba foranin-a = peluria infantile || barba Giaco = del sole quando a malapena si vede tra le nubi || barba pasi = di personaggio lento e pacifico || da la tëggia dla dësmentia doa a-i é ancor na faja, ant ël sol che a nass për smasì l’ùltim seugn, lassela dësblé a la bisa pento grinos e onda ‘d brala d’ors ant la barba longa e grisa [Tavo] = dalla capanna dell’oblio dove ancora una fata, nel sole che nasce per stemperare l’ultimo sogno, lasciarla disfare alla brezza pettine affettuoso e onda di lichene nella barba lunga e grigia 2 zio [anche termine affettuoso per indicare persona cara, già avanti con gli anni, anziano, autorità riverita nella cerchia del villaggio o di una comunità dove tutti si conoscono] || a-i è na squissëtta sla tomba ‘d Barba Tòni, A-j fa l’aobada [Tavo] = c’è una pispola sulla tomba di Barba Tòni [Bodrero]. Gli fa l’albata [canzone amorosa del mattino, come “Mattinata” di Ruggero Leoncavallo].

Barba s.m. ▪ zio || eviva la barbera ‘d Santa Barbra fraugnà dai pé tut fum e feu dij barba [Barba Tòni] = viva la barbera di Santa Barbara pestata dai piedi tutto fumo e fuoco degli zii.