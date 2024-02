AMA Biella per mente e corpo: a Biella e Cossato due nuove attività.

Febbraio porta novità per chi vuole prendersi cura della propria mente e del proprio corpo in modo attivo e divertente.

Da lunedì 12 febbraio al centro Mente Locale in via Antonio Gramsci 29 a Biella, inizia un corso in cinque tappe per imparare i segreti di una buona respirazione. Il respiro è il ritmo di fondo della nostra vita, diventarne consapevoli e capire come gestirlo può aiutare a vive- re meglio: soprattutto gli stati emotivi di ansia e stress. L’attività sarà condotta da Denis Parlamento di Harmonic Yoga che gestisce già altri laboratori a Mente Locale.

Per chi vuole invece scoprire danze e culture a Cossato mercoledì 14 febbraio, dalle 14:30 alle 16:00, si terrà la presentazione del laboratorio “Danziamo il mondo”. È un’attività che AMA Biella organizza grazie alla preziosa collaborazione del Centro Incontro Cossato nella loro sede di piazza Croce Rossa. L’incontro è a ingresso libero e gratuito.