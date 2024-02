Vigliano, disponibile la sala consiliare per momenti di incontro fra domanda e offerta di lavoro

L'amministrazione comunale di Vigliano Biellese rende nota la disponibilità della sala consiliare di piazza Roma per l'organizzazione di momenti di incontro fra domanda e offerta di lavoro, a favore di agenzie per il lavoro accreditate e già operanti nel territorio biellese, nonché di privati direttamente interessati al reclutamento di personale in zona.

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse, entro e non oltre venerdì 1° marzo 2024: tramite email, con verifica della ricezione a cura del mittente, indirizzata a segreteria@vigliano.info; tramite pec, indirizzata a certificata@pec.vigliano.info; consegnando personalmente all’ufficio protocollo dell’ente, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12; mercoledì e giovedì anche dalle 14.15 alle 16.

Chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso possono essere richiesti al n. 015512041 dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì - ufficio segreteria - segreteria@vigliano.info.