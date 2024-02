Biella, la piccola manifattura è a Cascina Oremo

Un nuovo polo educativo 0-6 anni, unico nel territorio biellese, ha aperto le sue porte per accompagnare i bambini in un percorso educativo, formativo e di apprendimento fino all’ingresso nella Scuola Primaria. Si tratta della Piccola Manifattura, un accogliente centro nato dall’esperienza ventennale della cooperativa Tantintenti nell’educazione infantile e nei servizi alla famiglia, con sede all’interno di Cascina Oremo, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato dalla Fondazione CR Biella.

"Il bambino ci dà una bellissima lezione: per formare e mantenere la nostra intelligenza, dobbiamo adoperare le nostre mani", scriveva Maria Montessori. È ispirandosi a questo pensiero che, nel centro educativo, le mani dei bambini sono lasciate libere di sperimentare una varietà di materiali e stimoli che contribuiscono ad accrescere il loro bagaglio sensoriale. La Piccola Manifattura si propone di promuovere le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, mirando ad assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative.

Questo è uno degli obiettivi di Cascina Oremo, come spiega Roberta Bacchi, responsabile dell’area comunità educante di Tantintenti: «Piccola Manifattura è un servizio educativo ideato per rispondere alle esigenze delle famiglie e per questo organizzato con la massima flessibilità. E' uno spazio esteticamente curato, gradevole, ben attrezzato e arredato con uno stile che caratterizza il nostro pensiero sul bambino e mira in ogni suo angolo a renderlo autonomo. Tantintenti lavora da oltre 20 anni per migliorare e promuovere servizi dedicati alle famiglie, ora possiamo farlo con alle spalle un luogo che ci permetterà di far fruttare al meglio la nostra esperienza e di compiere un altro importante step di crescita. All'interno della Piccola Manifattura trova spazio anche una ludoteca, nata con l'idea di essere una realtà a disposizione della comunità. Ci piace l'idea che le famiglie possano accedervi ogni sabato mattina in modo libero, scoprendo le possibilità educative che la caratterizzano».

L’intento è generare un laboratorio permanente di ricerca, innovazione e apertura al territorio, offrendo un’esperienza formativa integrata alla riflessione teorica e alle pratiche educative. Il centro si propone di accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita, salvaguardando le specifiche prassi pedagogiche e favorendo la continuità del percorso educativo. La centralità del bambino, il coinvolgimento della famiglia e il collegamento con la comunità educante biellese sono le basi del progetto educativo della Piccola Manifattura. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, per bambini e bambine dai 13 mesi ai 6 anni, con l'obiettivo di favorire la crescita serena, in un ambiente educativo ricco di stimoli e proposte.

Il centro educativo è aperto 12 mesi su 12, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, incluso agosto e i periodi di vacanza scolastica. Per maggiori informazioni è possibile contattare Tantintenti all'indirizzo piccolamanifattura@tantintenti.org o chiamare il 342 1509719. Una referente sarà a disposizione per una visita guidata, per rispondere a domande e illustrare la proposta educativa e le offerte alla famiglia.