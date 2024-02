Giovani In-Dipendenti, a Candelo consegnati i braccialetti “motivazionali”

Un regalo ai ragazzi di Candelo da parte dell'amministrazione, con l'invito a credere sempre in se stessi. Nei giorni scorsi, ha avuto luogo la consegna di alcuni braccialetti colorati nell'ambito di “Giovani IN-Dipendenti”, realizzati dal Comune nell'ambito del progetto rivolto ai ragazzi dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il progetto, finanziato con fondi ministeriali, è nato dalla sinergia di tre assessorati guidati da Selena Minuzzo (Politiche Sociali), Gabriella Di Lanzo (Istruzione) e Lorena Valla (Gentilezza).

I braccialetti "motivazionali" sono solo l'ultima azione di una serie di attività che li hanno visti coinvolti come lo spettacolo dello scorso ottobre che, con il suo carico emotivo e di informazioni, scardinava alcuni luoghi comuni diffusi tra i giovanissimi. Senza dimenticare le due giornate dedicate ai laboratori scolastici in collaborazione con Drop-In, un servizio di supporto e prevenzione delle dipendenze in convenzione con il Dipartimento Interaziendale di Patologia delle Dipendenze dell’ASL di Biella. Si aggiunge poi il convegno “Impariamo a non dipendere da niente e da nessuno” presso la Sala Affreschi di Candelo che ha coinvolto esperti del settore sui temi legati alla dipendenza da relazioni affettive malate e i rischi legali derivanti dall’utilizzo di sostanze.

Concludono tutti e tre gli assessori coinvolti: "In questi mesi abbiamo messo in campo una campagna di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sul tema delle dipendenze, intese a 360 gradi, dipendenza da sostanze, ma anche dipendenza da relazioni sbagliate, che coinvolgono i nostri giovani nelle loro quotidiane attività con obiettivo il contrasto del disagio giovanile. Un progetto ampio che speriamo possa contribuire a rendere i ragazzi più consapevoli". Questo braccialetto resterà loro come ricordo di questo percorso insieme, per esortarli ad affrontare al meglio le sfide del loro quotidiano cammino di crescita.