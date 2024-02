Caffè del Benessere, il mal di schiena: oltre l’80% degli over 30 ne soffre.

Martedì 6 Febbraio alle ore 15, di fronte a circa 80 persone, "Caffè del Benessere" presso l'Oratorio Santo Stefano in via Don Minzoni, con relatore il Dott. Giovanni Poggi, Medico Fisiatra, che ha trattato l'argomento "Il mal di schiena". L'Associazione ANZITUTTO che organizza i "Caffè del Benessere", in questo caso grazie alla fattiva collaborazione dei Volontari dell'Oratorio Santo Stefano, fa parte della rete che realizzerà il progetto "AccompagnaMenti" (progetto innovativo di assistenza domiciliare alle persone con demenza finanziato dalla Fondazione Biverbanca e che AMA Biella come capofila).

Prima della relazione don Paolo Boffa Sandalina ha spiegato le attività della Parrocchia a favore degli anziani ed il programma di un pellegrinaggio a Cascia, paese di Santa Rita.

Il Dott. Poggi ha iniziato spiegando che oltre l'80% della popolazione con più di 30 anni ha sofferto almeno una volta nella vita di mal di schiena, patologia che è responsabile di costi economici notevoli, sia in termini di giornate di assenza dal lavoro, sia in termini di spesa farmacologica. Il mal di schiena riguarda soprattutto la zona lombare. Dopo la spiegazione della situazione anatomica “normale” sono state spiegate le alterazioni della colonna e della postura e come artrosi e osteoporosi possono indurre alterazioni della colonna, con conseguente insorgenza di dolore. Anche un'ernia del disco può indurre dolore, in aree diverse a seconda dell’area della colonna ove presente.

È seguita la spiegazione di scoliosi, ipercifosi, iperlordosi.

Per la diagnosi è necessario in primis, se il dolore diventa cronico e non passa al primo intervento del medico, eseguire un esame radiologico. In caso di dolore irradiato può essere necessario eseguire una risonanza magnetica che fornisce immagini più approfondite su eventuali fratture vertebrali. La Tac solo a persone che portano il pace maker o altre controindicazioni alla Risonanza magnetica.

Le alterazioni della colonna spesso sono secondarie a come si sforza la schiena quando si sollevano pesi, ad esempio. È necessario movimentare i carichi in modo corretto anche solo nel fare il letto. Necessario sempre allargare la base di appoggio, flettere le ginocchia, usare ausili (anche il carrellino della spesa).

Infine il Dott. Poggi ha esaminato la terapia, medica (con antinfiammatori, cortisone, ecc.) fisica (tens, ecc.), kinesiterapia (manipolazioni, ecc.) spiegando benefici ed effetti collaterali. La miglior terapia rimane comunque l'attività fisica, a cominciare dalla ginnastica al mattino.

Alla fine della relazione Poggi ha risposto alle numerose domande dei partecipanti. Infine il tradizionale "Caffè" (e non solo) organizzato dai Volontari dell'Oratorio ha concluso la manifestazione.

Prossimo "Caffè del Benessere" all'Oratorio Santo Stefano martedì 5 Marzo, sempre alle ore 15, su "I cambiamenti climatici e le malattie non trasmissibili", con il Dott. Vito Marinoni, Medico Geriatra e Primario della Lungodegenza e Geriatria Territoriale dell'Ospedale di Biella. Anche questo appuntamento non è da perdere, sia per l'importanza dell'argomento sia per la preparazione del Relatore in materia.