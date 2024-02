Boxe, Valeria Mercando convocata in Nazionale

Ennesima convocazione in Nazionale per l’atleta biellese Valeria Mercando che in questi giorni si sta allenando con le azzurre youth a Modica, in Sicilia, agli ordini della Ct Valeria Calabrese e dell’indimenticato campione del mondo Gianfranco Rosi.

17 anni, studentessa del Liceo Scientifico, è atleta di punta della Pugilistica Biella Boxe che ha sede in via Friuli a Biella, nella palestra Fit 4 You, ed è allenata dal maestro Vincenzo Frascella. Da domenica prossima la Nazionale Youth di cui fa parte anche Valeria, raggiungerà la Romania per partecipare a un importante torneo denominato “Dracula Open”, una delle più prestigiose kermesse internazionali a livello junior e youth.

Mercando vestirà la maglia azzurra nella categoria 54 chili, la stessa peraltro che l’ha vista laurearsi a maggio dell’anno scorso campionessa italiana a Montesilvano. L’atleta biellese dovrebbe pertanto partecipare con la Nazionale anche ai prossimi campionati europei che si svolgeranno ad aprile in Croazia.