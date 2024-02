Biella, Novara e Vercelli: le nuove campionesse interprovinciali di padel.

WINTER CUP PADEL FITP-TPRA 2024: si laureano Campionesse Interprovinciali di Novara, Vercelli e Biella le ragazze dell’Hype Padel Sane Team.

Il Torneo è stato organizzato dalla FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) è partito nell’ottobre 2023 e ha visto la Squadra Biellese superare i gironi Provinciali di qualificazione, fino ad arrivare a oggi Domenica 4 Febbraio alla FASE GOLD ad Eliminazione Diretta, ospitato al Hype Padel Center di Benna, dove le ragazze di casa Capinate da Anna Bertinetti hanno prima superato il K-Padel di Novara in semifinale con un secco 2-0 e un’incredibile prestazione di Valeria Pertegato, poi battuto il Padel City Sport di Galliate, anche questa volta per 2-0, con Valentina Siclet e Carolina Rolando che non lasciano scampo alle ragazze ospiti, regalando al team Biellese il biglietto per la Fase Regionale di questa primavera.

L’Istruttore di Padel Luca Perrone, che segue in allenamento le ragazze, precisa che il risultato è da dividere con tutte le ragazze della Squadra che hanno partecipato a questa cavalcata: Sara Morello, Maristella Rossi, Annalisa Dovana e Roberta Giavarra sono state fondamentali per creare un gruppo incredibile.