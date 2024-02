Biella, i 5 Stelle interrogano il sindaco: “Strisce pedonali sbiadite e segnaletica non visibile: sicurezza a rischio” FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il Movimento 5 Stelle Biellese ritiene necessario sollevare una critica pressante nei confronti del sindaco e dell’assessore competente, evidenziando responsabilità fondamentali nel garantire la sicurezza stradale attraverso la manutenzione adeguata della segnaletica orizzontale e verticale.

La presenza evidente di strisce sbiadite, segni cancellati e segnaletica scarsamente visibile rappresenta una minaccia grave e imminente per la sicurezza sulle strade. In particolare, le strisce pedonali sbiadite o poco visibili contribuiscono a creare un ambiente in cui il rischio di incidenti stradali, con potenziali conseguenze per i pedoni, è innegabilmente elevato. Le strisce pedonali dovrebbero fungere da punto di riferimento sicuro per i pedoni, ma la loro trascuratezza mette in pericolo la vita di chi attraversa la strada.

La manutenzione della segnaletica orizzontale non è una mera formalità, bensì un'attività imperativa per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini. L’amministrazione comunale deve assumersi le proprie responsabilità al fine di garantire che la segnaletica orizzontale sia sempre visibile e in perfette condizioni. Solo attraverso un impegno serio in questo senso sarà possibile ridurre in modo significativo il rischio di incidenti stradali, dimostrando una vera preoccupazione per la sicurezza di tutti coloro che percorrono le strade della nostra comunità”.