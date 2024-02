Vigliano e il lavoro nelle vigne, arriva una mostra fotografica con un volume

Il titolo, da solo, evoca immagini, suoni e memorie del lavoro della viticoltura. Si intitola infatti “Filari e ricordi” il progetto che l’amministrazione comunale di Vigliano Biellese ha in programma, il cui obiettivo è realizzare una mostra fotografica ed un volume, che racchiuda gli scatti più significativi della coltivazione della vite, coltura che affonda le sue radici nella storia più antica e nobile di Vigliano Biellese.

Si rivolge a tutti i cittadini il sindaco Cristina Vazzoler: “Il nostro Comune, parte attiva di una cordata di 20 comuni dell’Alto Piemonte e Gran Monferrato, ha ottenuto il riconoscimento di Città europea del vino 2024, legato alla produzione vinicola di qualità certificata delle nostre aziende vitivinicole che, nel caso di Villa Era e del Castello di Montecavallo, sono state più volte premiate partecipando a competizioni nazionali. Questo riconoscimento è una importante occasione per fare conoscere non solo i nostri vini, ma tutto il nostro paese, le sue peculiarità, la sua storia e le sue eccellenze. L’amministrazione, fra le varie iniziative da organizzare durante questo anno, ha pensato di coinvolgere direttamente tutte le famiglie del paese, per realizzare un archivio fotografico relativo al vino, chiedendo loro se posseggano scatti relativi alla vendemmia, ai vari momenti della produzione, ai mezzi agricoli e agli attrezzi impiegati nel lavoro in vigna: lo scopo è quello di realizzare una mostra fotografica ed un libro che sintetizzi il profondo e storico legame fra la nostra comunità e la produzione del vino”.

Il punto di raccolta dei materiali è la Biblioteca comunale, aperta dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18. Le foto saranno scansionate e restituite ai legittimi proprietari. La raccolta terminerà il prossimo 10 marzo. “Sarà particolarmente interessante – conclude il primo cittadino - poter raccogliere anche le testimonianze e ricordi che i cittadini vorranno raccontarci rispetto alla coltura dei vigneti e alle loro storie familiari: mi auguro che in tanti vogliano cogliere l’invito, per costruire insieme il racconto per immagini di una storia che è di tutti. Un ringraziamento particolare ad Adriano Leone che ha curato in modo del tutto gratuito la grafica del materiale divulgativo dell'iniziativa”.