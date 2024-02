Ue lancia alleanza industriale per piccoli reattori nucleari. Le parole del ministro Pichetto

“L’alleanza industriale lanciata dalla Commissione Europea per velocizzare la produzione dei piccoli reattori nucleari di quarta generazione si muove nella stessa direzione delle iniziative avviate dal Governo Italiano in questo campo. Con il ‘Mission Innovation’ abbiamo stanziato 135 milioni per il nucleare, prevedendo attività di ricerca proprio sugli small modular reactor. E’ importante che questa delle nuove tecnologie in campo nucleare diventi una sfida dell’Europa nel suo complesso e contribuisca a raggiungere i sempre più sfidanti obiettivi climatici che l’Ue si pone”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.