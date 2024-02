Parità di genere; Marazzato Soluzioni Ambientali riceve la certificazione.

Raggiungere la parità di genere in ambito lavorativo, sociale e retributivo, è uno degli obiettivi che le aziende perseguono nel percorso verso la piena sostenibilità delle attività che, come si ricorda spesso, non coinvolge soltanto temi legati direttamente all’ambiente e alla gestione economica, ma abbraccia gli ambiti più disparati.

Marazzato Soluzioni Ambientali ha compiuto un altro importante passo in questa direzione grazie al documento ratificato dalla Società Mediterranea Certificazioni che, appunto, riconosce e certifica le misure adottate dall’azienda vercellese, leader nel campo della bonifica ambientale, per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo.

Questo impegno si unisce alle molte iniziative per il welfare aziendale che il Gruppo Marazzato ha avviato e sostiene da anni e che oggi hanno uno strumento in più nella Fondazione Marazzato, creata nel 2023 per gestire progetti ed eventi mirati alla diffusione della cultura aziendale, del territorio e delle tematiche sociali.

Di seguito il commento di Emanuele Cavallari, responsabile Risorse Umane del Gruppo Marazzato: “Tale certificazione sigilla e assicura le linee guida per garantire una maggiore equità di genere all'interno dell'azienda, promuovendo la trasparenza nei processi lavorativi interni, riducendo il “gender pay gap”, aumentando le opportunità di crescita e tutelando la maternità. Per il nostro gruppo è sicuramente motivo di orgoglio essere arrivati ad un obiettivo tanto importante, in quanto ulteriore tassello utile a consolidare l'allineamento ai nostri valori fondanti”.

Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Lo scorso febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da oltre 250 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).

Per info: ufficio.stampa@gruppomarazzato.com