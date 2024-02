Cossato, la Regione finanzia con 760mila euro il progetto di restauro della Manica del Torchio di Villa Ranzoni

E’ arrivata in questi giorni la comunicazione ufficiale della Regione Piemonte con cui si sono stati resi noti gli esiti della valutazione della Commissione deputata ad esaminare i progetti candidati ad accordo di programma con la Regione per la realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale.

Il comune di Cossato, con il progetto di rifunzionalizzazione del complesso monumentale di Villa Ranzoni con previsione del restauro della Manica del Torchio è stato giudicato quarto (su 127 istanze) con un riconoscimento di finanziamento di 760.000,00 €. L’opera complessivamente presenta un quadro economico di 900.000,00 e la differenza sarà finanziata dal Comune. Il sindaco Moggio spiega come i costi elevati di quest’opera siano strettamente collegati, da un lato, alla tipologia di intervento che è per buona parte un restauro su un edificio del 600 in cui tantissimi sono stati i vincoli da rispettare per ottenere un parere favorevole dalla Soprintendenza, dall’altra, all’impennata dei costi dei materiali di questi ultimi anni.

“Il sostegno economico della Regione – spiega Moggio - ci consente un’operazione che difficilmente avrebbe potuto trovare la copertura sui fondi del Comune. E’ evidente che nella scelta delle priorità di intervento, il Comune deve privilegiare gli investimenti sulle scuole e sulla messa in sicurezza di strade ed edifici e luoghi di lavoro. Ora, invece spendendo più o meno la cifra con cui avremmo semplicemente ripristinato la parete crollata, anche a tutela dell’immobile adiacente, si riuscirà a portare a termine un restauro di un bene culturale tutelato ma anche e soprattutto una rifunzionalizzazione dell’area”.

Nella c.d. Manica del Torchio saranno realizzati spazi espositivi e la nuova sala Consiliare e l’area esterna della Villa potrà finalmente essere utilizzata come palcoscenico naturale di concerti estivi e di spettacoli di prosa. “Il quarto posto in graduatoria – sottolinea il primo cittadino - è sicuramente il frutto di un livello accurato di progettazione dell’opera seguita Studio di Architettura Fratelli Vinardi di Torino, ma anche della capacità dei nostri uffici di evidenziare in candidatura la strategicità dell’investimento, che mira certo al restauro dell’immobile ma anche ad una rivitalizzazione di quell’area come polo culturale”.